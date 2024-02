POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 13.02.2024

Goslar (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 11.02.2024, gegen 16:15 Uhr, wurde in der Bornhäuser Straße in Seesen ein 25-jähriger PKW Fahrer kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Fahren unter Alkohol Am 11.02.2024, gegen 10:20 Uhr, wurde in der Eichenstraße ein ...

mehr