POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.02.2024

Goslar (ots) - - Langelsheim Im Langelsheimer Ortsteil Alt Wallmoden stiegen am Wochenende bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen Sonnabend, 20 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, gelangten der oder die Tatverdächtigen gewaltsam in das Wohnhaus in der Straße Hinter den Gärten. Hier entwendeten sie Baumaterialien und entkamen unerkannt. Die Ermittler der Kripo ...

