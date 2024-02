POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.02.2024

Goslar (ots) - Cl.-Zellerfeld: In den frühen Morgenstunden (02:00-02:10 Uhr) des 11.02. ist es in den Rollstr. 18 zu einer Sachbeschädigung durch das Einschlagen einer Glasscheibe der Eingangstür gekommen. Sachdienliche Hinweise bitte an hiesige Dienststelle. Dunker, POK Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Oberharz Telefon: ...

