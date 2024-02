POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Cl.-Zellerfeld vom 11.02.2024

Goslar (ots) - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz Goslar. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:15 Uhr, führte einer Streife in der Werenbergstraße eine Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass für einen Pkw VW Polo kein Versicherungsschutz besteht. Außerdem ergaben sich Anzeichen, dass der 18jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde in der ...

mehr