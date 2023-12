Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim; Unfall zwischen PKW und Fußgängerin

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es an der Kreuzung Robert-Koch-Straße / Carl-Zeiss-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 58-jährige Mainzer mit seinem Fahrzeug von der Carl-Zeiss-Straße in die Robert-Koch-Straße. Beim Abbiegen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit der Fußgängerin, welche gerade die Fahrbahn überquerte.

Die 56-Jährige Mainzerin wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell