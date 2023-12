POL-PPMZ: Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz - Unfälle am Montag, 04.12.2023

Mainz (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Freitag gegen 13 Uhr eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld, indem sie einen Autofahrer ablenkten und einen Umschlag vom Beifahrersitz seines Fahrzeuges entwendeten. Nachdem der 31-jährige Mainzer in einer Bank in der Großen Bleiche das Geld abgehoben hatte, begab er sich mit dem Umschlag voll Bargeld zu seinem in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeug. Als er bereits ...

mehr