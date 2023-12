POL-PDKH: Wintereinbruch führt zu zahlreichen Verkehrsunfällen

Hüffelsheim (ots) - Am 27.11.2023, gegen 17:15 Uhr, fiel ein Pkw in Hüffelsheim mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. Die herbeigerufene Polizei konnte die 59jährige Fahrzeugführerin schließlich in der Straße "In der Liehwiese" kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Daraufhin wurde durch die kontrollierenden Beamten die Entnahme ...

mehr