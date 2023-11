Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter angespuckt

Stuttgart (ots)

In der gestrigen Nacht (09.11.2023) belästigte ein 48 Jahre alter Mann zunächst mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof und bespuckte anschließenden einen einschreitenden Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Gegen 22:50 Uhr wurde der 47-Jährige Mitarbeiter auf den 48 Jahre alten Mann aufmerksam, welcher offenbar in Begleitung seines 23-Jährigen Sohnes mehrere Reisende am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes belästigte. Nachdem er ihn wohl auf sein Verhalten angesprochen hatte, soll der rumänische Staatsangehörige den Mitarbeiter auf die Kleidung und in das Gesicht gespuckt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Beschuldigten und seinen Sohn daraufhin noch am Hauptbahnhof antreffen und den entsprechenden Maßnahmen unterziehen. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

