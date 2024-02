Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 06.02.2024 bis 10.02.2024; Stand 13:00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht zum 06.02.2024, zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr, kommt es im Bereich der Meinigstraße in Harlingerode, mittels schwarzer Sprayfarbe, zu Farbschmierereien an einer Hauswand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Zeugen, welche Angaben zur Tat oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Am Abend des 06.02.2024, gegen 23:10 Uhr, wird im Stadtgebiet von Bad Harzburg ein 54jähriger männlicher Fahrzeugführer mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrollmaßnahme wird ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,43 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet, der Führerschein ist sichergestellt worden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.02.2024, gegen 13:39 Uhr, wird im Bereich der Ortslage Westerode ein 53jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass der PKW-Führer seit dem Jahr 1996 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt ist untersagt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist eingeleitet worden.

Betrugsdelikt durch Schockanruf -WARNUNG!-

Im vorgenannten Berichtszeitraum kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Harzburg, vermehrt zu Mitteilungen über sogenannte Schockanrufe. Glücklicherweise sind diese im Ergebnis überwiegend folgenlos durch die entsprechend angerufenen Bürgerinnen und Bürger selbstständig beendet worden. Inhalt dieser Anrufe sind meist vorgespielte Verkehrsunfälle von Angehörigen oder Einbruchsserien im Umfeld der Kontaktierten.

Leider kam es jedoch im Falle einer Rentnerin aus Harlingerode zur Übergabe von hochwertigen Wertgegenständen und Bargeld. Diese sind durch einen bislang unbekannten männlichen Täter an der Wohnanschrift der Geschädigten persönlich abgeholt worden. Der eingetretene Vermögensschaden beläuft sich in diesem konkreten Einzelfall auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen, welche am 09.02.2024, zwischen 18:00 Uhr - 18:30 Uhr, im Radius der Anschriften zur Göttingeröder Straße, In der Nachthude oder bis zum Bereich der Landstraße, auffällige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Abschließend wird nochmalig und eindringlich darauf hingewiesen, dass derartige Anrufe, die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen, weder von der Polizei noch von der Justiz gestellt werden. Im Zweifel kontaktieren sie zeitnah die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Einbruchsdiebstahl in Sportpark

In der Zeit vom 09.02.2024, 18:00 Uhr zum 10.02.2024, 04:00 Uhr, kommt es zum Einbruch in den Sportpark an der Rennbahn in Bad Harzburg. U.T. gelangen gewaltsam in das Innere des Objektes und flüchten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Abschließende Angaben zum Diebesgut sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei Bad Harzburg um die Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise werden durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg entgegengenommen.

i.A. Kollenrott, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell