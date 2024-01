Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Beschädigung einer Grundstücksmauer gesucht

Meppen (ots)

Gestern zwischen 6.37 Uhr und 8.30 Uhr fuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in die Schiphowerstraße in Meppen von der Lagemannstraße in Richtung Auf der Herrschwiese. Dabei fuhr er/sie vorwärts nach rechts auf das Grundstück der Hausnummer 14a, um dort zu wenden. Beim Rückwärtsfahren vom genannten Grundstück auf die Schiphowerstraße beschädigt er/sie mit rechten Pkw Seite die Grundstücksmauer der Nr.14. Bei dem Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen hellen Kastenwagen, der nach diesem Unfall Beschädigungen auf der rechten Seite haben sollte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell