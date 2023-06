POL-PIKIB: Diebstahl

Kirchheimbolanden (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 30.05.23 auf Mittwoch, den 31.05.23 wurden Gartenmöbel aus dem Außenlager eines Einrichtungsgeschäftes in Kirchheimbolanden entwendet. Der Außenbereich war zur Lagerung durch einen Bauzaun gesichert. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de ...

