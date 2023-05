Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Junger Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss von Straße abgekommen.

Kirchheimbolanden (ots)

Am 27.05.2023, gegen 00:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer die L 386 in Richtung Kirchheimbolanden. Auf abschüssiger Strecke kam das Fahrzeug von der Straße ab und verunfallte. Eine Ersthelferin kümmerte sich um den verletzten Fahrzeugführer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten vor Ort eine Alkoholisierung des jungen Fahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der leicht verletzte Fahrzeugführer in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin war der Verunfallte nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war nicht fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" und wegen "Trunkenheit im Verkehr".

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell