Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsbehinderung auf B402: Trecker verhindert Überholvorgang - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am 8. Januar zwischen 18.00 Uhr und 18.10 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der B402 von Versen in Richtung Meppen. Um eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne (Trecker) zu überholen, scherte der 58-Jährige nach links aus. Gleichzeitig fuhr der vor ihm fahrende Trecker ebenfalls nach links und verhinderte dadurch den Überholvorgang. Diese Situation ereignete sich insgesamt dreimal. Anschließend gelang es dem 58-Jährigen den Trecker und damit auch die Kolonne zu überholen. Dabei nutzten auch weitere Verkehrsteilnehmer die Chance an der sehr langsam fahrenden Kolonne vorbeizukommen. Die Polizei Meppen ist nun auf der Suche nach Hinweisen zu dem Trecker bzw. Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell