POL-EL: Lingen - Sieben Fahrzeuge kollidieren auf der B213 wegen Glatteis - Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden

Meppen (ots) - In der Zeit von Samstag 15.00 Uhr auf Montag 7.30 Uhr, kam es in der Narzissenstraße in Meppen zu einem Verkehrsunfall, wobei ein dort am Fahrbahnrand abgestellter blauer VW Golf, an dessen Fahrertür beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem vermutlich weißen Kraftfahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise ...

mehr