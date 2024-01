Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Schillerstraße auf dem Parkplatz des dortigen Blumencenters zu einer Körperverletzung. Ein bisher unbekannter Radfahrer touchierte zunächst mit seiner Tasche, die auf dem Rad befestigt war, einen abgestellten Pkw. Das spätere 39-jährige weibliche Opfer, das sich bereits an ihrem Pkw befand, sprach den Mann an und hielt dessen Fahrrad fest, da sie einen Schaden vermutete. Der Mann schlug daraufhin mit der Faust gegen die Hand der 39-Jährigen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

