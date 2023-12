POL-SE: Wahlstedt - Verkehrskontrolle zur Winterreifenpflicht - Polizei stellt Verstöße fest

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag (02.12.2023) auf Sonntag (03.12.2023) ist es zu einem vollendeten Einbruch in ein Gemeindehaus am östlichen Ende des "Kielortrings" gekommen. In einem Zeitraum von abends 19:30 Uhr bis morgens 09:20 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude gelangt und suchten offenbar gezielt das Büro eines gemeinnützigen ...

mehr