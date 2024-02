POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.02.2024

Goslar (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Kellereinbruch, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Goslarer Altstadt ereignete. Im Tatzeitraum zwischen 18.20 Uhr und 7.20 Uhr gelangten der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen in das Mehrfamilienhaus Rosentorstraße 28 und öffneten dort gewaltsam einen Kellerraum. In diesem Zusammenhang ...

mehr