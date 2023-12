POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots) - Am Freitagnachmittag, kurz vor 16:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Bahnhof" in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Eine 49-jährige Frau aus Fulda hatte gerade ihren Toyota gegenüber des Haupteingangs des Bahnhofs eingeparkt und wollte Münzen in die dortige Parkuhr werfen, als sie bemerkte, dass der hinter ihr geparkte Pkw anfuhr und beim Fahren auf die Fahrbahn ihren Pkw hinten links streifte. Die Geschädigte ...

