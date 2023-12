Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BAD HERSFELD. Am Freitag, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein dunkelgrauer VW-Multivan, welcher auf dem Marktplatz parkte, von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, im hinteren Bereich der Beifahrerseite touchiert. Der Schaden beziffert sich auf ca. 600 Euro. Im beschädigten Bereich wurden weiße Fremdlackanhaftungen festgestellt. Die Polizeistation ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

BAD HERSFELD. Am Freitag, gg. 13:30 Uhr, stieß eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Offenburg in der Gerwigstraße, beim Einfahren in den fließenden Verkehr, gegen den, gegenüber der Grundstücksausfahrt ordnungsgemäß parkenden PKW einer Gelsenkirchenerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag, den 01.12.2023 um 19:05 Uhr befuhr ein silberner/ grauer Mercedes-Benz die Wippershainer Straße in Bad Hersfeld stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 6 streifte der Fahrzeugführer des PKW beim Vorbeifahren einen geparkten Seat Alhambra eines 25-jährigen Mannes aus Friedewald. Im Nachgang entfernte sich der Fahrzeugführer/in des Mercedes von der Unfallstelle ohne seinen/ ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen und sich um den durch ihn/ sie entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden am geparkten PKW in Höhe von ca. 100 Euro. Der Mercedes müsste eine Beschädigung am Außenspiegel der Beifahrerseite aufweisen.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise werden bei der Polizeistation unter der Telefonnummer 06621 - 932 - 0 oder jeder anderen Polizeidienstelle entgegengenommen.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar/ PHK`in Liemen

