POL-OH: Verkehrsunfallfluchten in Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Feldatal. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Alter Weg" in Groß-Felda wurde zwischen Sonntag (26.11.) und Donnerstag (30.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des ...

