Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht am Bahnhof

Fulda (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz vor 16:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Bahnhof" in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Eine 49-jährige Frau aus Fulda hatte gerade ihren Toyota gegenüber des Haupteingangs des Bahnhofs eingeparkt und wollte Münzen in die dortige Parkuhr werfen, als sie bemerkte, dass der hinter ihr geparkte Pkw anfuhr und beim Fahren auf die Fahrbahn ihren Pkw hinten links streifte. Die Geschädigte konnte erkennen, dass es sich bei dem betreffenden Pkw um einen Kombi handelte und dieser von einer Frau gefahren wurde. Der Kombi fuhr im Anschluss an den Zusammenstoß einfach weiter, ohne dass die Fahrerin ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachkam. Die Polizei in Fulda bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter den bekannten Erreichbarkeiten zu melden.

