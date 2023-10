Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft in Greifswald endet zweimal mit Polizeieinsatz

Greifswald (ots)

Am 30. September 2023, gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei in Greifswald durch einen 26-jährigen Bewohner, tunesischer Staatsangehörigkeit, der Gemeinschaftsunterkunft in der Hans-Beimler-Straße in Greifswald bekannt, dass dieser durch einen Mitbewohner mittels eines Messers bedroht worden sein soll. Als er weglief, soll ihm der 32-jährige libysche Tatverdächtige gefolgt sein. Der Auseinandersetzung war offenbar ein privater Streit vorausgegangen. Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten den mutmaßlichen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Ereignisortes feststellen. Das Messer als Tatmittel der Bedrohung konnte bei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht aufgefunden werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und den polizeilichen Sofortmaßnahmen wurde dem Tatverdächtigen ein Platzverweis für die besagte Gemeinschaftsunterkunft und deren unmittelbaren Bereich ausgesprochen. Gegen 21:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte des PHR Greifswald durch den Sicherheitsdienst der o. g. Gemeinschaftsunterkunft erneut zu dieser gerufen, da sich in der Unterkunft mehrere Personen schlagen sollen. Vor Ort stellten die Kollegen fest, dass besagter 32-jähriger Libyer erneut in die Unterkunft gekommen war und nunmehr den bereits im Vorfeld bedrohten 26-Jährigen mit einem Messer am Kopf verletzt (oberflächliche Schnittwunde) sowie auf diesen eingeschlagen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Tatverdächtige die Örtlichkeit bereits verlassen, konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeikräfte im näheren Umfeld gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Hier versuchte der Tatverdächtige sich selbst zu verletzen, so dass der herbeigerufene Notarztwagen eine Einweisung in das Evangelische Krankenhaus Bethanien der Odebrecht-Stiftung veranlasste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell