FW Kranenburg: Erster Gruppennachmittag der Kinderfeuerwehr

Nachwuchssorgen "Fehlanzeige" heißt es bei der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg. Denn diese verfügt nun nicht nur über eine Jugend- sondern auch über eine Kinderfeuerwehr. Diese traf sich erstmalig am Freitag, den 18. August, Gruppennachmittag, zu dem 20 Kinder der Einladung gefolgt waren. Damit die Kinder ihre Betreuer auch erkennen, hatten diese ein blaues T-Shirt mit aufgedrucktem Namen übergestreift, wobei die Kinder eine Warnweste mit ihrem Namensschild erhielten. Zudem wurde im Rahmen des ersten Gruppennachmittags auch der Name der Kinderfeuerwehr festgelegt: Blaulichtzwerge. Zu den Betreuern der Kranenburger Blaulichtzwerge gehören Eva Braam, Leonie Zwanziger, Heiner Hebben, Sebastian Reintjes, Huub Dolmans, Greta Hübbers, Katja Lenz, Frauke Verhoeven und Kristina Daams. Neben dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg Norbert Jansen, besuchten auch dessen Stellvertreter Andreas Thelosen und Christian Kellner, sowie die stellvertretenden Kranenburger Löschzugführer Stefan Vergeest und Daniel Cloosters, die neue Nachwuchsabteilung an ihrem Gruppennachmittag

