POL-PDPS: Mit 2,67 Promille hinterm Steuer

Zweibrücken (ots) - Zeit: 07.10.2023, 19:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Masurenstraße SV: Am Samstag, den 07.10.2023, kurz nach 19:00 Uhr, kam es in der Masurenstraße in Zweibrücken zu einer Körperverletzung. Hierbei schlugen vier bislang unbekannte jugendliche Tatverdächtige den 40-jährigen Geschädigten. Dieser stürzte bei der Auseinandersetzung in den Hornbach und wurde leicht verletzt. Bei dem Geschädigten konnte ...

mehr