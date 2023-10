Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung am Hornbach

Zweibrücken (ots)

Zeit: 07.10.2023, 19:05 Uhr

Ort: Zweibrücken, Masurenstraße

SV: Am Samstag, den 07.10.2023, kurz nach 19:00 Uhr, kam es in der Masurenstraße in Zweibrücken zu einer Körperverletzung. Hierbei schlugen vier bislang unbekannte jugendliche Tatverdächtige den 40-jährigen Geschädigten. Dieser stürzte bei der Auseinandersetzung in den Hornbach und wurde leicht verletzt. Bei dem Geschädigten konnte ein Promillewert von 3,36 festgestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332-976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell