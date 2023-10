POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Outlet-Centers

Pirmasens (ots) - Am Samstagabend, 07.10.2023, sowie in der darauffolgenden Nacht zum 08.10.2023, kam es im Dienstgebiet der Polizei Pirmasens zu zwei Trunkenheitsfahrten. Gegen 20:45 Uhr wurde ein 60-jähriger Opelfahrer in der Waisenhausstraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Die auf der ...

