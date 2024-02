Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 13.02.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 12.02.2024, zwischen 17:00 Uhr und 18:25 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg in Richtung der Ilsenburger Straße. Hierbei touchierte er auf Höhe der Hausnummer 12 im Vorbeifahren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Focus in rot. Der linke Außenspiegel des Ford Focus wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort.

Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 zu melden.

Diebstahl von Kennzeichenschildern

Im Zeitraum vom 10.02.2024, 12:00 Uhr, bis zum 13.02.2024, 10:45 Uhr, kam es in einem Parkhaus in der Schmiedestraße in Bad Harzburg zu mehreren Diebstählen an Pkw. Hierbei wurde jeweils das hintere Kennzeichenschild der Fahrzeuge durch (einen) unbekannte(n) Täter entwendet.

Personen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell