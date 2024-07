Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: +++ SAVE THE DATE +++ Fit für die Polizei - wecke den Heidecop in Dir!

Heidekreis (ots)

Am Samstag, den 24. August 2024, lädt die Polizeiinspektion Heidekreis in das Heidmarkstadion in Bad Fallingbostel ein.

Hier können Interessierte zusammen mit der Polizei trainieren und unter anderem den Sporteinstellungstest ausprobieren. Zudem gewährt die Polizeiinspektion Heidekreis u.a. Einblicke in den Fuhrpark und in die Arbeit der Kriminaltechnik. Auch die Diensthundeführer werden sich an diesem Tag vorstellen.

Weitere Informationen folgen zeitgerecht!

