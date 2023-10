Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Sieben neu Atemschutzgeräteträger für die Feuerwehr Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Nach einem 36 Stündigen Lehrgang unter der Leitung von Christian Schmies (Einheit Kirchhundem) kann die Feuerwehr Kirchhundem nun 7 neue Atemschutzgeräteträger verzeichnen. In dem Lehrgang wurde den Teilnehmern: innen der richtige Umgang mit einem Atemschutzgerät, das Vorgehen im Einsatz aber auch das Retten verunglückter Kameraden: innen beigebracht. Neben einer theoretischen Prüfung, welche von allen Teilnehmern erfolgreich abgelegt worden ist, stand auch der Atemschutz-Streckendurchgang auf dem Dienstplan. Die Atemschutzstrecke muss jeder Atemschutzgeräteträger jährlich absolvieren. Neben einem Laufband-, Fahrrad- und einem Handergometer muss dabei auch eine Endlosleiter bestiegen werden. Nach dieser Trainingseinheit muss dann noch die eigentliche Atemschutzstrecke mit einer Länge von ca. 50 m und verschiedenen Hindernissen absolviert werden. Auch die Atemschutzstrecke wurde erfolgreich von allen Beteiligten gemeistert. Als Lehrgangsabschluss wurde der Brandcontainer der Feuerwehr Sundern besucht. In diesem gasbetriebenen Brandcontainer konnten die neuen Kameraden: innen aus dem aktuellen Lehrgang, aber auch die Kameraden: innen aus den Lehrgangsjahren 2022 und 2021 in einer kontrollierten Umgebung das neu erlernte Wissen praktisch anwenden. Begleitet wurden sie von einigen Ausbildern. Zum Abschluss des Tages konnten allen sieben Teilnehmern zum Bestandenen Lehrgang gratuliert werden: Jaqueline Freismuth (Einheit Hofolpe), Marcel Patt und Timo Wied (beide Einheit Heinsberg), Kevin Lauer, Pascal Poraj, Ben Casimir Sander und David Stachelhaus (alle Einheit Kirchhundem).

