Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Abschlussmeldung: Mehrtägige Übungen der Bundespolizei

Böblingen/Sindelfingen (ots)

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart übte im Rahmen von zwei Trainingswochen vom 5. bis 9. Juni 2023 sowie vom 19. bis 23. Juni 2023 das Vorgehen in besonderen Einsatzlagen an zwei Standorten in Böblingen und Sindelfingen.

Ziel dieser Übungen war es, die Polizeibeamtinnen und -beamten auf verschiedene Einsatzanlässe vorzubereiten. Neben theoretischen Inhalten war es von großer Bedeutung, die erlernten Inhalte auch in praktischen Übungen umzusetzen. Im Rahmen der verschiedenen dargestellten Szenarien wurde u.a. die Durchsuchung von Räumen, Gebäuden und Gelände, das taktische Vorgehen bei Einsatzlagen mit bewaffneten Tätern, Erste-Hilfe-Maßnahmen im Einsatzfall sowie die Evakuierung und Rettung von verletzten und unverletzten Personen praktisch geübt.

Den Abschluss beider Trainingswochen bildeten größere Übungen, in denen die Einsatzszenarien realitätsnah dargestellt wurden. Hierbei kam es rund um die Trainingsobjekte auch zur Simulation von Schüssen und Explosionen sowie zu Rauchentwicklungen und Knallgeräuschen. Auch lautstarke Hilfeschreie von Statistinnen und Statisten waren Teil der inszenierten Geräuschkulisse.

Insgesamt waren 135 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten aus den Standorten Sindelfingen, Radolfzell, Karlsruhe und Freiburg an den Übungen beteiligt.

Die Bundespolizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis, sollte es zu Beeinträchtigungen durch die Übungen gekommen sein.

Ein besonderer Dank gilt der Stadt Böblingen und Sindelfingen, sowie den Objektverantwortlichen, für die Bereitstellung der Übungsstätten.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Herr Carsten Laube, betonte die Wichtigkeit derartiger Trainingswochen: "Es ist von höchster Bedeutung, im Einsatzfall handlungssicher zu agieren. Die Anforderungen an die Polizei wachsen stetig - hier gilt es sich permanent fortzubilden und an die Herausforderungen anzupassen. Nur durch derartige regelmäßige Trainings können die verschiedenen Einsatzszenarien realitätsnah dargestellt und geübt werden. Die beiden Übungswochen haben gezeigt, dass die vorhandenen Einsatzkonzepte sehr gut funktionieren und an welchen Stellen noch Verbesserungsbedarf besteht. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die an der Vor- und Nachbereitung der Trainingswochen sowie an den Übungen selbst beteiligt waren".

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell