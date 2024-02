LPI-J: Unbelehrbar

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Wimaria Stadions. Sie gingen zu einem Schuppen und beschmierten diesen großflächig mit Graffiti. Die aufgebrachten Schriftzüge sind stellenweise mehr als 6 Meter breit. Dadurch wurde Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

