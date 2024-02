LPI-J: An Garagentor gescheitert

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Sonntagabend mitteilte, waren Unbekannte auf einem Firmengelände einer Baufirma am flutgraben. Der oder die Täter beschädigten ein Rolltor und gelangen so in das Gebäudeinnere. Nach aktuellen Erkenntnissen verließen die Langfinger das Objekt ohne Beute. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

mehr