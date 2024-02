Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schussgeräusche am Nachmittag

Jena (ots)

Mehrere Zeugen wählten am Sonntagnachmittag den Notruf der Polizei, nachdem sie Schussgeräusche gehört hatten. diese rührten dem Vernehmen nach aus dem Bereich vom Lobdeburgtunnel her. Mehrere Beamte prüften den Bereich ab und konnte Patronenhülsen, augenscheinlich von einer Schreckschusswaffe, im besagten Bereich auffinden. Eine Person indes konnte nicht festgestellt werden. Auch eine nachfolgende Absuche im Wohngebiet Lobeda west erbrachte nicht das Antreffen der Person. Der Täter, welcher auch videografiert werden konnte, kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre, drei-Tage-Bart, trug eine blaue Hose, einen gelben Pullover sowie schwarze Schuhe mit roter Sohle. Neben Zeugenaussagen konnten weitere Spuren gesichert werden, welche nunmehr in das eingeleitete Ermittlungsverfahren einfließen. Zeugen, welche weitere Hinweise zur Tat oder gar dem Täter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 81 0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thuerigen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 31288/2024, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell