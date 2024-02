LPI-J: Versuchter Einbruch in Baufirma

Weimar (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Weimarer Polizeibeamte in der Friedensstraße einen E-Scooter, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Die 23jährige konnte keinen Versicherungsschutz nachweisen, so dass sie nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwartet. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr