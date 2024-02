LPI-J: Schon wieder Graffiti

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Nicht nur unberechtigt in einer Tankstelle in der Eisenberger Straße aufgehalten hat sich am Sonntagabend ein 27-Jähriger, auch wies er eine fehlende Bezahlmoral auf. Der Mann betrat, trotz bestehendem Hausverbot, den Verkaufsraum und entnahm eine Getränkedose aus der Auslage. Im Anschluss wollte er sich zu seiner Wohnanschrift begeben, konnte aber von den hinzugerufenen Beamten gestellt werden. Wie sich bei der Sachverhaltsaufnahme ...

