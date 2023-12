Polizei Köln

POL-K: 231212-4-LEV Seniorin in Wohnung überfallen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Überfall auf eine 83-jährige Frau in ihrer Wohnung in Leverkusen-Schlebusch am frühen Samstagmorgen (9. Dezember) sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Bei dem Überfall erlitt die Seniorin Kopf- und Gesichtsverletzung, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ersten Erkenntnissen nach hatten ein oder mehrere Unbekannte gegen 5 Uhr zunächst ein Fenster zur Wohnung auf der Bogenstraße aufgehebelt und die Seniorin durch einen Schlag auf den Kopf verletzt. Als die Frau kurz darauf das Bewusstsein wieder erlangte, war die Wohnung bereits durchwühlt und die Täter mit dem Bargeld geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

