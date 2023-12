Polizei Köln

POL-K: 231212-3-K Gestohlene Kamera in Auktionsportal angeboten - Polizei durchsucht Wohnung

Köln (ots)

Am Montagabend (11. Dezember) gegen 19 Uhr haben Zivilbeamte der Polizei Köln die Wohnung eines 23-Jährigen in Deutz durchsucht und mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Darunter eine hochpreisige Kamera inklusive Objektiv, die der Kölner in einem Onlineportal zum Verkauf angeboten hatte. Allerdings lag der Kripo eine Strafanzeige eines Elektronikfachhandels vor, derzufolge diese Kamera aus dem Materiallager gestohlen worden war.

Ein Mitarbeiter (51) der an der Toyota-Allee in Junkersdorf ansässigen Firma hatte im Internet recherchiert, die zum Verkauf inserierten Waren gefunden und die Polizei alarmiert. Bei dem daraufhin mit dem Verdächtigen vereinbarten "Kauftermin" in Deutz wurden die Beamten fündig. Der Wohnungsinhaber muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (cg/al)

