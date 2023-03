Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Zeugen zu Brandstiftung in Groß-Buchholz gesucht

Hannover (ots)

Die Polizei fahndet seit dem 24.03.2023 mit Bildern nach einem bislang unbekannten Mann und einer Frau, die wichtige Zeugen zu einer im September 2022 begangenen Brandstiftung im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz sind. Bislang haben sich diese nicht bei der Polizei gemeldet. Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, bei der Öffentlichkeitsfahndung mitzuhelfen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Kriminaldienstes Hannover ereignete sich die Tat am Samstag, 10.09.2022, gegen 19:00 Uhr in der Straße "Nobelring". Im Keller eines Mehrfamilienhauses wurden mehrere Gegenstände durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin bemerkte den entstandenen Rauch und informierte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Der durch die Rauchentwicklung entstandene Schaden wird derzeit auf circa 5.000-10.000 Euro geschätzt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Die Polizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach bisher unbekannten Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe aufgehalten haben und gegebenenfalls Hinweise zum Täter geben können. Wer kennt die Personen auf den Bildern oder kann Hinweise zu ihren Aufenthaltsorten geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /aw, nash

