POL-DN: Linienbus muss stark abbremsen - Fünf Fahrgäste verletzt

Düren (ots) - In der Nacht von Montag (24.06.2024) auf Dienstag (25.06.2024) entwendeten Unbekannte ein Leichtkraftrad. Am Mittwoch (27.06.2024) meldete die Eigentümerin den Diebstahl des Rollers. Das Leichtkraftrad der Marke Yamaha wurde am Montag um 21:30 Uhr auf der Eintrachtstraße in Düren abgestellt. Am frühen Dienstagmorgen um 04:00 Uhr fiel der Diebstahl auf. Der Roller trug zum Tatzeitpunkt das amtliche ...

