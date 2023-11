Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Ense (ots)

Am Freitag, 24.11.2023, um 14:55 Uhr kam es in Ense-Sieveringen zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Straße "Radberg" und der Soester Straße. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihren beiden minderjährigen Kindern in einem Pkw unterwegs war, kollidierte mit dem Pkw eines 30-jährigen aus Soest, der alleine unterwegs war. Alle vier Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser verbracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 18.000,- Euro, wobei an mindestens einem der beiden Fahrzeuge ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Die Ermittlungen werden nun vom Verkehrskommissariat der Polizei geführt. Momentan deutet alles auf einen Vorfahrtverstoß als Unfallursache hin. (MJ)

