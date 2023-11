Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtiger Pkw gesucht

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es gegen 06:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Esbecker Straße und der Lüningstraße. Ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lippstadt befuhr die Esbecker Straße in Richtung Lippstadt. In Höhe der Lüningstraße bog ein bislang unbekannter dunkler Pkw plötzlich nach links auf die Esbecker Straße ab. Der 39-Jährige bremste sein Pedelec stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Allerdings stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell