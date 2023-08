Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hanfpflanzen im Gewächshaus gezüchtet

Eldena (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Donnerstagabend auf einem Privatgrundstück in Bresegard bei Eldena mehrere Hanfpflanzen entdeckt. Im Ergebnis wurden in einem Gewächshaus 10 Pflanzen mit einer Wuchshöhe von über einem Meter beschlagnahmt. Darüber hinaus entdeckte die Polizei im Wohnhaus ca. 70 Gramm Cannabispflanzenteile in unterschiedlichen Trocknungsphasen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

