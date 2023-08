Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher von Gleichaltrigem körperlich angegriffen

Lübz (ots)

In Greven bei Lübz wurde ein 14-Jähriger von einem syrischen Jugendlichen am Mittwochabend körperlich angegriffen und hierbei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Geschädigte zu Fuß in Richtung Lübz unterwegs. Der Tatverdächtige soll ihm dort gefolgt sein und plötzlich nach dem Rucksack des Opfers gegriffen haben, um in diesen hinein zu schauen. Kurz darauf soll der Tatverdächtige den gleichaltrigen deutschen Jugendlichen ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden fiel. Mehrere Personen seien dann hinzugekommen und haben beide Parteien voneinander trennen können. Das Opfer erlitt durch den Schlag ins Gesicht Nasenbluten und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus verletzte sich der Tatverdächtige leicht an der Hand und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.

