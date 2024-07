Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Zwei Trunkenheitsfahrten im Bereich Soltau und Schneverdingen

Soltau (ots)

1. Schneverdingen: Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zu Samstag kontrollierten Polizeibeamte in Schneverdingen einen 50-jährigen, der mit seinem PKW in Stadtgebiet unterwegs war. Dieser wurde durch Zeugen gemeldet. Während der Kontrolle fiel den Beamten ein deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde dem Mann das Führen von KFZ untersagt.

2. Soltau: Trunkenheitsfahrt beim Schützenfest Nach einer Meldung wurde ein E-Scooterfahrer, der auf dem Schützenfest Alkohol konsumiert haben soll, in der Nähe des Heide Parks kontrolliert. Ein Test ergibt einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell