Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg am Dortmunder Flughafen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am heutigen Morgen (12. März) beabsichtigte eine junge Frau über den Dortmunder Flughafen aus dem Bundesgebiet auszureisen. Diese wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Gegen 7:45 Uhr erschien eine rumänische Staatsbürgerin an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Bukarest/ Rumänien am Flughafen Dortmund. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund nach ihr fahnden ließ. Das Amtsgericht Dortmund hatte die 27-Jährige bereits im Mai 2023 rechtskräftig, wegen Diebstahls, zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt.

Da die Dortmunderin den geforderten Betrag in Höhe von 600 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) beglich, durfte sie ihre Reise schließlich fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell