POL-MFR: (1032) Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Allersberg (ots) - Am Dienstagabend (05.09.2023) nahm ein Mann in Allersberg (Lkrs. Roth) vor zwei Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest und bittet nun um Zeugenhinweise. Gegen 18:50 Uhr sprach ein Mann zwei jugendliche Mädchen im Bereich der Lerchenfeldstraße an und zeigte sich ihnen gegenüber in ...

