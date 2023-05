Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Verdächtiger Rauch - Automatensprengung

Schermbeck (ots)

Am frühen Dienstagmogen gegen 04:50 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" an die Einsatzstelle Weseler Strasse alarmiert. An der Einsatzstelle wurde die Sprengung eines Geldautomaten festgestellt. Durch die Einsatzkräfte wurde der Brandschutz sichergestellt. Ebenso wurde die Evakuierung der Bewohner der betroffenen Gebäudes und die Prüfung auf Gase durchgeführt. Nach dem Eintreffen der Kriminalpolizei wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 8:00 Uhr.

