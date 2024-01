Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0052

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am 13. Januar kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Altwickeder Hellweg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konsumierten vier Männer und eine Frau in der Wohnung große Mengen Alkohol. Es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 45-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Die Beamten fanden das Opfer blutend im Hausflur, nachdem sie zuvor gegen 19.30 Uhr per Notruf alarmiert worden waren.

Die drei Männer und eine Frau, die sich in der Wohnung befanden, wurden vorläufig festgenommen. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert.

Nach weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einer der vier Festgenommenen, einen 34-jährigen Mann. Der Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung an. Die anderen drei Tatverdächtigen wurden entlassen.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwältin Gülkaz Yazir unter 0231-92626121.

Die Ermittlungen dauern an.

