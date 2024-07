Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Widerstand und tätlicher Angriff; Schneverdingen: Auffahrunfall

Heidekreis (ots)

04.07.2024 / Widerstand und tätlicher Angriff

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagabend wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen einem stark alkoholisierten Paar in der Vogteistraße gemeldet, bei der auch einschreitende Passanten angegangen wurden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der männliche Verursacher weiterhin aggressiv, sodass er zur Verhinderung weiter Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. Dieser Maßnahme widersetzte sich der 30-jährige Mann vehement, wodurch eine 32-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Zudem beleidigte und bespuckte er die Einsatzkräfte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Seine zerstrittene Lebenspartnerin pustete sogar 3,11 Promille. Es wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Ein polizeibekannter jedoch völlig unbeteiligter 41-Jähriger störte zudem die polizeilichen Maßnahmen in der Vogteistraße und warf eine volle sowie geöffnete Bierdose in Richtung der Einsatzkräfte, deren Inhalt schließlich den Innenraum des Streifenwagens verunreinigte. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren, wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

04.07.2024 / Auffahrunfall

Schneverdingen: Auf der Bundesstraße 71 kam es am Donnerstagmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 53-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Leichtverletzte musste zuvor zwischen Harber und Soltau verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell