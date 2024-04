Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 10.04.2024

Goslar (ots)

- Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

Am Dienstag, 09.04.2024, um 14:49 Uhr querte ein 9-jähriges Kind hinter geparkten Fahrzeugen im Ortsteil Bündheim die Fahrbahn der Straße Am Schlosspark, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 39-jährige Bad Harzburgerin befuhr mit ihrem VW die Straße Am Schlosspark in Fahrtrichtung der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Fahrzeugführerin einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt. Glücklicherweise erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322-55480 zu melden.

- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr wurde ein 63-jähriger Bad Harzburg im Ortsteil Harlingerode festgestellt, der einen Mercedes-Benz führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin verfügte der Pkw über keinen Haftpflichtversicherungsschutz. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

- Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 09.04.2024 wurden im Tatzeitraum von 11 Uhr bis 16:45 Uhr durch bislang unbekannten Täter im Bereich der Straßen Alter Weg und Vienenburger Straße im Goslarer Ortsteil Immenrode Farbschmierereien an einer Hauswand, einem Kanaldeckel und einem Altkleidercontainer mit blauer Sprühfarbe angebracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vienenburg unter der Telefonnummer 05324-787490 zu melden.

i. A. Frischemeier, POK

